Что нужно сделать чтобы предотвратить загрязнение воздуха

Обществознание
Что нужно сделать чтобы предотвратить загрязнение воздуха
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основном воздух загрязняется в городах это делают фабрики машины и прочие заводы что предотвратить загрязнение воздуха хотябы посадить одно два дерева убирать мусор  и помогать друзьям в этом деле тогда наш воздух станет немного чище!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Помогите кто такой DeadPool нужно срочно!!! Задание по информатике
Ответить
Биология
В чём отличие птиц лесов и степей? Назовите известные вам признаки и приведите примеры. ДАЮ 60 БАЛЛОВ
Ответить
История
Доклад про ростовскую область
Ответить
Другие предметы
1)Каких почв больше? 2)Какие удобрение могут применятся?
Ответить
Русский язык
Пожалуйста срочно нужны примеры по спряжению глаголов
Ответить