Что нужно сделать чтобы предотвратить загрязнение воздуха

Гость: Гость:

В основном воздух загрязняется в городах это делают фабрики машины и прочие заводы что предотвратить загрязнение воздуха хотябы посадить одно два дерева убирать мусор и помогать друзьям в этом деле тогда наш воздух станет немного чище!!!