Что нужно сделать чтобы предотвратить загрязнение воздуха
Обществознание
Что нужно сделать чтобы предотвратить загрязнение воздуха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основном воздух загрязняется в городах это делают фабрики машины и прочие заводы что предотвратить загрязнение воздуха хотябы посадить одно два дерева убирать мусор и помогать друзьям в этом деле тогда наш воздух станет немного чище!!!
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