Найтм значение выражения а)а в квадрате -4а+4,если а=602,ху=6 помогите срочно

Алгебра
Найтм значение выражения а)а в квадрате -4а+4,если а=602,ху=6 помогите срочно
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