1-От данных слов образуйте существительные с указанными значениями,выбирая нужны?? суффикс.Запишите получившииеся слова.Помните что эти суффиксы пишутся всегда одинаково,независимо от произношения. 1)Признак,свойство (-ость (н...

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1-От данных слов образуйте существительные с указанными значениями,выбирая нужны?? суффикс.Запишите получившииеся слова.Помните что эти суффиксы пишутся всегда одинаково,независимо от произношения. 1)Признак,свойство (-ость (нулев окон ),-ств(о),-от(а),-изн(а)):Дерзкий,робкий,щедрый,коварный,чистый,желтый. 2)Действие,состояние(- ни(е) ,-ени(е),-отн(я),-б(а)):Рисовать сочетать толковать хранить посетить бегать косить резать

Автор: Гость