3 8 малих клубкив ниток завязали 4 рукавиці. Великого клубка можна звязати на 3 рука??иці більше, ніж з малого. Скільки рукавиць можна звязати з малого і великого клубків?

Математика

3 8 малих клубкив ниток завязали 4 рукавиці. Великого клубка можна звязати на 3 рука??иці більше, ніж з малого. Скільки рукавиць можна звязати з малого і великого клубків?

Автор: Гость