3 8 малих клубкив ниток завязали 4 рукавиці. Великого клубка можна звязати на 3 рука??иці більше, ніж з малого. Скільки рукавиць можна звязати з малого і великого клубків?

Математика
3 8 малих клубкив ниток завязали 4 рукавиці. Великого клубка можна звязати на 3 рука??иці більше, ніж з малого. Скільки рукавиць можна звязати з малого і великого клубків?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуже легко браток, дивися на 1 клубок іде пів рукавиці, а з великого 3 з половиною рукавиці, тоді 3,5+0,5= 4. 0.5 З малої 3.5 з великої
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