Сыграть в игру Конструктор.Собрать из предложенных чвстей чложные слова.Сам,ход,воз,лёт,вар,пар
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Сыграть в игру Конструктор.Собрать из предложенных чвстей чложные слова.Сам,ход,воз,лёт,вар,пар
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Гость:
Самолёт пароход пока думаю и пишу что бы удолитворилось это сообщение
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