Как составить синквейн к слову мама

Литература
Как составить синквейн к слову мама
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама  Красивая,ласковая Любит,заботится ,воспитывает  Я люблю свою Маму))))
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