Как составить синквейн к слову мама
Литература
Как составить синквейн к слову мама
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама Красивая,ласковая Любит,заботится ,воспитывает Я люблю свою Маму))))
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