В одном куске было 16,25 метро ситца , в другом на 7,45 больше сколько метров ситца во в??ором куске
Математика
В одном куске было 16,25 метро ситца , в другом на 7,45 больше сколько метров ситца во в??ором куске
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16.25+7.45=24 во втором куске 25 метро ситца
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