Что такое причастие? Как определять Признаки глагола (причастия) ? Как определять Признаки прилагательного (причастия) ? Как узнать вид,возвратность и переходность?

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Причастие-самостоятельная часть речи,которая обозначает признак предмета по действию. Имеет в себе признаки глагола,потому что отвечает в некоторых случаях на вопрос: "что делающий?","что сделавший?".Пример,причастие "купивший", происходит от глагола-"купил". Таким способом можно отличить причастие от прилагательного. Признаки прилагательного в причастиях в том,что отвечают на вопрос: "какой?",но , чтобы различить прилагательное от причастия,нужно определить зависит ли оно от глагола или нет . Пример: "Озаренная", которую "озарили"-глагол. Значит это причастие. "Красный"-какой? не зависит от глагола,значит прилагательное.