Упражнение номер 183. 1-й вариант.

Русский язык
Упражнение номер 183. 1-й вариант.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Навстречу шел пожилой человек.Лошадь старая ,на ней нельзя ездить.Папа купил мне голубое платье.Лазурный берег Черного моря приглашает людей на отдых.Толстые словари стоят рядами на полках.Мама сварила очень жирный борщ.
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