Упражнение номер 183. 1-й вариант.

Гость: Гость:

Навстречу шел пожилой человек.Лошадь старая ,на ней нельзя ездить.Папа купил мне голубое платье.Лазурный берег Черного моря приглашает людей на отдых.Толстые словари стоят рядами на полках.Мама сварила очень жирный борщ.