Разобрать слово по составу бревнышко
Русский язык
Разобрать слово по составу бревнышко
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Бревн-корень ышк-суффикс о-окончание
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