Впиши в эту таблицу недостающие формы местоимений I me we_ He_ _ you _ her they_ It _ _ _ Там гд??_ надо вставить местоимения
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Впиши в эту таблицу недостающие формы местоимений I me we_ He_ _ you _ her they_ It _ _ _ Там гд??_ надо вставить местоимения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I me you he она it him her it we us they them
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