Разобрать предложения ну там повест невосклиц простое.Прредложения ;Люди в парке ходят по золотому ковру. Я прислушиваюсь. Я слышу музыку листопада. Она тоже слушает золотой хоровод. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

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Разобрать предложения ну там повест невосклиц простое.Прредложения ;Люди в парке ходят по золотому ковру. Я прислушиваюсь. Я слышу музыку листопада. Она тоже слушает золотой хоровод. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди в парках ходят по золотому ковру. (Повествовательное, невоскл., простое, двусост., распр., не осл.) Я прислушиваюсь. (Пов., невоскл., простое, двусост.,нераспр.,не осл.) Я слышу музыку лисопада. (Пов., невоскл.,простое, двусост.,распр., не осл.) Она тоже слушает золотой хоровод. (Пов.,невоскл.,простое,двусост.,распр.,не осл.)
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