Разобрать предложения ну там повест невосклиц простое.Прредложения ;Люди в парке ходят по золотому ковру. Я прислушиваюсь. Я слышу музыку листопада. Она тоже слушает золотой хоровод. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

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Разобрать предложения ну там повест невосклиц простое.Прредложения ;Люди в парке ходят по золотому ковру. Я прислушиваюсь. Я слышу музыку листопада. Она тоже слушает золотой хоровод. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость