Из двух сёл одновременно на встречу друг другу вышли два пешехода встретились через через 2 целые и 1 пятую часа.Расстояние между селами 11 км .Скорость одного пешехода 3 целых 4 пятых км/ч.Найдите скорость другого пешехода
Математика
Из двух сёл одновременно на встречу друг другу вышли два пешехода встретились через через 2 целые и 1 пятую часа.Расстояние между селами 11 км .Скорость одного пешехода 3 целых 4 пятых км/ч.Найдите скорость другого пешехода
Ответ(ы) на вопрос:
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11:2,2=5 км/ч скорость сближения ____________5-3,8=1,2 км/ч скорость другого пешехода
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