Из двух сёл одновременно на встречу друг другу вышли два пешехода встретились через через 2 целые и 1 пятую часа.Расстояние между селами 11 км .Скорость одного пешехода 3 целых 4 пятых км/ч.Найдите скорость другого пешехода

Математика

Из двух сёл одновременно на встречу друг другу вышли два пешехода встретились через через 2 целые и 1 пятую часа.Расстояние между селами 11 км .Скорость одного пешехода 3 целых 4 пятых км/ч.Найдите скорость другого пешехода

Автор: Гость