Что является основой сновидений?
Биология
Что является основой сновидений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сновидениями называют субъективное восприятие слуховых, зрительных, тактильных образов, которые возникают в сознании спящего человека. Все, что видит человек во сне, отражает впечатления, мысли, мечты, переживания, события повседневной жизни и т.п. При возникновении образов, спящий человек не осознает, что он спит, и воспринимает все, что происходит с ним во сне как реальность: разговаривает с людьми, решает проблемы, совершает определенные поступки.
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