Напишите каким членом предложения является слово интересными
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Напишите каким членом предложения является слово интересными
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Гость:
Определение вроде как было..
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