Образуйте от существительных притяжательные прилагательные. Выделите в опухолей суффиксы. Костя, командир, бабка, Женька, Сашка, дедушка,директор,Янка,Ольга, теща. Срочно надо пожалуйста

Русский язык

Образуйте от существительных притяжательные прилагательные. Выделите в опухолей суффиксы. Костя, командир, бабка, Женька, Сашка, дедушка,директор,Янка,Ольга, теща. Срочно надо пожалуйста

Автор: Гость