Образуйте от существительных притяжательные прилагательные. Выделите в опухолей суффиксы. Костя, командир, бабка, Женька, Сашка, дедушка,директор,Янка,Ольга, теща. Срочно надо пожалуйста
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Образуйте от существительных притяжательные прилагательные. Выделите в опухолей суффиксы. Костя, командир, бабка, Женька, Сашка, дедушка,директор,Янка,Ольга, теща. Срочно надо пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Костин, командированный, бабский, Женькин, Сашкин, дедушкин, директорский, Янканский, Олин, тещанский.
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