3.9/4-3.2/7=? помогите плз. будет ответ 4 или 1?)
Математика
3.9/4-3.2/7=? помогите плз. будет ответ 4 или 1?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так то будет -0.51... если правильно ставишь знаки
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