Выписать из сказки спящая царевна и семь богатырей предложения с обращениями

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Выписать из сказки спящая царевна и семь богатырей предложения с обращениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
" Бог с тобою,золотая рыбка",Старший молвил ей: " Девица,знаешь,всем ты нам сестрица.., "Чего тебе надобно старче?"
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