Срочно!!!!Пожалуйста напишите отношения между Машей Троекуровой и Вадимиром Дубровским.
Литература
Срочно!!!!Пожалуйста напишите отношения между Машей Троекуровой и Вадимиром Дубровским.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они любили друг друга .Маша не знала что в дальнейшем он станет её учителем Дефоржем которого она не узнала,а так отношения между ними очень тёплые
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