Найти область определения функции у=(х^2-9)в степени -1/3 пожалуйста,письменно с гра??иком! Все расписать надо.
Алгебра
Найти область определения функции у=(х^2-9)в степени -1/3 пожалуйста,письменно с гра??иком! Все расписать надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D(y)∈(-∞,+∞) (x²-9)^-1/3=0 -3^√x²=-3√3³ x(1)=3 (2)=-3
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