Найти область определения функции у=(х^2-9)в степени -1/3 пожалуйста,письменно с гра??иком! Все расписать надо.

Алгебра
Найти область определения функции у=(х^2-9)в степени -1/3 пожалуйста,письменно с гра??иком! Все расписать надо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D(y)∈(-∞,+∞) (x²-9)^-1/3=0 -3^√x²=-3√3³ x(1)=3 (2)=-3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сообщение о опричнине НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,НАДО СРОЧНО,7 класс
Ответить
Математика
Выполните действия 2 седьмых плюс 3 пятых
Ответить
Математика
332*240 452*202 394*125 170*640 составь свои произведения двух многозначных чисел используй ну??и в середине и в конце чисел помогите пожалуйста
Ответить
Қазақ тiлi
Жинақты сан есімдерге сөйлемдер
Ответить
Музыка
Краткое содержание и герои оперы "Порги и Бесс"
Ответить