Найти область определения функции у=(х^2-9)в степени -1/3 пожалуйста,письменно с гра??иком! Все расписать надо.

Алгебра

Найти область определения функции у=(х^2-9)в степени -1/3 пожалуйста,письменно с гра??иком! Все расписать надо.

Автор: Гость