Сообщение о опричнине НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,НАДО СРОЧНО,7 класс

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Опричнина Ивана Грозного рассматривается кратко современными историками, но это были события, которые имели большое влияние, как на самого царя и его окружение, так и на всю страну в целом. В ходе проведения опричнины 1565-1572 годов, русский царь старался укрепить собственную власть, авторитет которой был в весьма шатком положении. Связано это было с участившимися случаями измены, а также настроенности большинства бояр против действующего царя. Вылилось же все это в массовые расправы, во много из-за которых царь получил прозвище «Грозны». В целом же опричнина выразилась в том, что часть земель царства была передана в исключительное правление государства. На этих землях не допускалось влияние бояр. Сегодня мы кратко рассмотрим опричнину Ивана Грозного, ее причины, этапы проведения реформы, а также последствия для государства. Причины опричнины Иван Грозный остался в историческом взгляде потомков мнительным человеком, который постоянно видел вокруг себя заговоры. Началось все с Казанского похода, из которого Иван Грозный вернулся в 1553 году. Царь (на тот момент еще великий князь) заболел, и сильно опасаясь предательства бояр, велел всем присягать на верность своему сыну, младенцу Дмитрию. Бояре и придворные люди неохотно присягали на верность «пелёночнику», а многие и вовсе уклонились от этой присяги. Причина тому была очень простая – действующий царь очень болен, наследник имеет меньше года от роду, большое количество бояр, которые претендуют на власть.