Вычислить: 1) (2/3)⁻³ - 4⁻² 2)(-0,1)⁻³ - (-0,2)⁻³ 3)-(-0,1)⁻⁴ + (-0,2)²
Алгебра
Вычислить: 1) (2/3)⁻³ - 4⁻² 2)(-0,1)⁻³ - (-0,2)⁻³ 3)-(-0,1)⁻⁴ + (-0,2)²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(2/3)^(-3)-4^(-2)=(3/2)^3-1/4^2=(27/8)×2-1/16=(54-1)/16=3 5/16 2)(-1/10)^(-3)-(-1/5)^(-3)=-10^3+125/1=125-1000=-875 3)-(-10^4)+(-1/5)^2=10000-1/25=10000-0.4=9999.6
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