3(a+b)-ab-9=0 решите плиз

Алгебра
3(a+b)-ab-9=0 решите плиз
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Ответ(ы):
Гость:
3аb-ab-9=0 1ab-1ab=0-3+9 0=6 Ответ: корней нет
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