Сочинение на тему что я думаю про современное общество
Обществознание
Сочинение на тему что я думаю про современное общество
Ответ(ы):
Гость:
Современное общество всего за 10 лет сделало огромный скачок вперëд. Как и в социальном общении так и в индустриализации. Изменения произошедие в повседневном общении нельзя назвать положительными. С появлением компьютеров, планшетов, интернета мы стали реже общаться с друг другом. Но есть и плюс - мы можем передавать, просматривать информацию за несколько минут, не отправляя письма по обычной почте. В индустриализации тоже есть как и плюсы так и минусы развития. Плюсы - с появлением машин и автоматизации наша жизнь становится легче, но минус - загрезнение окружающей среды. Наше общество стоит на пороге постиндустриализации, и это безусловно хорошо!
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