Как решить задачу .Первый отрезок на 8 см длиннее второго а , -третий на 4 см короче второго на сколько сантиметров первый отрезок длиннее третьего?

Математика
Как решить задачу .Первый отрезок на 8 см длиннее второго а , -третий на 4 см короче второго на сколько сантиметров первый отрезок длиннее третьего?
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Ответ(ы):
Гость:
На 12 см первый длиннее третьего
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