Как решить задачу .Первый отрезок на 8 см длиннее второго а , -третий на 4 см короче второго на сколько сантиметров первый отрезок длиннее третьего?

Математика

Как решить задачу .Первый отрезок на 8 см длиннее второго а , -третий на 4 см короче второго на сколько сантиметров первый отрезок длиннее третьего?

Автор: Гость