Подскажите мне 16 лет могу ли я задать на права под категории А1.

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Подскажите мне 16 лет могу ли я задать на права под категории А1.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Обучаться по категорию "А1" и сдавать разрешено с 16 лет 
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