Характеристика Мосия Шило из повести Тарас Бульба характеристика дектяренко из повести Тарас Бульба помогите оочень сроочно

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Характеристика Мосия Шило из повести Тарас Бульба характеристика дектяренко из повести Тарас Бульба помогите оочень сроочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Он был сильным казаком не раз его выбирали атоманом но одно плохо пил он много в долгах погряз и нераз товарищи его вукупали в бога сильно верил в бою был отважен нездавался и погиб под варшавой
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