Характеристика Мосия Шило из повести Тарас Бульба характеристика дектяренко из повести Тарас Бульба помогите оочень сроочно
Литература
Характеристика Мосия Шило из повести Тарас Бульба характеристика дектяренко из повести Тарас Бульба помогите оочень сроочно
Ответ(ы):
Гость:
Он был сильным казаком не раз его выбирали атоманом но одно плохо пил он много в долгах погряз и нераз товарищи его вукупали в бога сильно верил в бою был отважен нездавался и погиб под варшавой
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