Помогите с заданием. 2см+----см=1м; 4см+---см=1м; 2дм+---см=1м; 79см+---см=1м; 87см+---см=1м
Математика
Помогите с заданием. 2см+----см=1м; 4см+---см=1м; 2дм+---см=1м; 79см+---см=1м; 87см+---см=1м
Ответ(ы):
Гость:
2см+98см 4см+96см 2дм+80см 79см+21см 87см+13см
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