Напишите название солей формулы которых даны:NaCl, NaNO3,CaCl2, KHSO4, Al (NO3)3, K3PO4, Na2SO4, Na2S, Na2SO3, Ca (HS) 2, FeSO4, AgNo3, Fe2 (SO4) 3, Na2Co3, Cr2 (SO4) 3, Na2CO3, Cr2 (SO4), NaHCO3, Ca (HCO3) 2.
Химия
Напишите название солей формулы которых даны:NaCl, NaNO3,CaCl2, KHSO4, Al (NO3)3, K3PO4, Na2SO4, Na2S, Na2SO3, Ca (HS) 2, FeSO4, AgNo3, Fe2 (SO4) 3, Na2Co3, Cr2 (SO4) 3, Na2CO3, Cr2 (SO4), NaHCO3, Ca (HCO3) 2.
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выделите суффикс,от каких слов образованы данные однокоренные слова.Напишите: С??ова-бумажка,вагончик,водный,голосок,головушка,ежиха,жизненный,пр...
Русский язык
Математика
всего в спортивной школе учится 300 человек из них ходят в футбол 15% баскетболисты15% теннисисты5% легкоатлетисты65%. сколько человек легкоатлетис...
Обществознание
Математика