Из 6 кг шерсти овец получают 10 метров ткани. на 1 костюм идёт 3 м ткани. Сколько нужно шерсти, чтобы изготовить ткань на 1 костюм?
Математика
Из 6 кг шерсти овец получают 10 метров ткани. на 1 костюм идёт 3 м ткани. Сколько нужно шерсти, чтобы изготовить ткань на 1 костюм?
Ответ(ы):
Гость:
1,8 килограмм шерсти овец
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