Из 6 кг шерсти овец получают 10 метров ткани. на 1 костюм идёт 3 м ткани. Сколько нужно шерсти, чтобы изготовить ткань на 1 костюм?

Математика

Из 6 кг шерсти овец получают 10 метров ткани. на 1 костюм идёт 3 м ткани. Сколько нужно шерсти, чтобы изготовить ткань на 1 костюм?

Автор: Гость