Из 6 кг шерсти овец получают 10 метров ткани. на 1 костюм идёт 3 м ткани. Сколько нужно шерсти, чтобы изготовить ткань на 1 костюм?

Математика
Из 6 кг шерсти овец получают 10 метров ткани. на 1 костюм идёт 3 м ткани. Сколько нужно шерсти, чтобы изготовить ткань на 1 костюм?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1,8 килограмм шерсти овец
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Характеристика Мосия Шило из повести Тарас Бульба характеристика дектяренко из повести Тарас Бульба помогите оочень сроочно
Ответить
Математика
Помогите с заданием. 2см+----см=1м; 4см+---см=1м; 2дм+---см=1м; 79см+---см=1м; 87см+---см=1м
Ответить
Математика
Как называется :одна сотая доля метра,одна тысячная доля тонны
Ответить
Химия
какова степень окисления K2Cr2O7 и LiClo3
Ответить
История
Укажите, какое понятие является лишним в приведенном списке сословий России втор??й половины XVIII века: домовладельцы, дворяне, холопы, купцы, р...
Ответить