3. Допишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты. Укажите степени окисления атомов, окислитель, восстановитель и стрелкой покажите переход электронов. а) H2 + O2 = б) Ca + H2 =
Химия
3. Допишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты. Укажите степени окисления атомов, окислитель, восстановитель и стрелкой покажите переход электронов. а) H2 + O2 = б) Ca + H2 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2H2(^0)(вос-ль)+O2(^0)(окис-ль)=2H2(^+1)O(^-2) б)2Ca(^0)(окис-ль)+H2(^0) (вос-ль)=2Ca(^+2)H(^-1)
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