Даю 16 баллов Синтаксический разбор предложения и (ЦИОВ) У войска появилась вера в бога
Русский язык
Даю 16 баллов Синтаксический разбор предложения и (ЦИОВ) У войска появилась вера в бога
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У войска - ------ появилась - ===== , вера - сплошная линия, в бога -------.
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