Чему равна высота коробки, имеющей форму куба, если ее объем равен 27 см3.

Математика
Чему равна высота коробки, имеющей форму куба, если ее объем равен 27 см3.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=h^3=27------->h=3 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Помогите пожалуйста написать эссе по обществознанию -«Наука – это истина, помнож??нная на сомнение» Валери. Заранее огромное спасибо)
Ответить
Биология
Дыхательный центр, регулирующий непроизвольное дыхание, расположен: а)в спином мозге. б)в продолговатом мозге. в)в мозжечке. г)в коре больших полуш...
Ответить
Математика
Решить уравнения: x+8/15=7/12 x+3/16=17/20 7/30-a=1/12
Ответить
Математика
Решите пример: 1 целая 9/26 * ( 13,3 - 9 целых 5/6) : ( - 1/2 ) + 14
Ответить
Русский язык
Постоянные и непостоянные признаки прилагательного. 3 класс. Умоляю ПООМООГИТЕ!!!
Ответить