Чему равна высота коробки, имеющей форму куба, если ее объем равен 27 см3.
Математика
Чему равна высота коробки, имеющей форму куба, если ее объем равен 27 см3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=h^3=27------->h=3 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Помогите пожалуйста написать эссе по обществознанию -«Наука – это истина, помнож??нная на сомнение» Валери. Заранее огромное спасибо)
Биология
Дыхательный центр, регулирующий непроизвольное дыхание, расположен: а)в спином мозге. б)в продолговатом мозге. в)в мозжечке. г)в коре больших полуш...