Постоянные и непостоянные признаки прилагательного. 3 класс. Умоляю ПООМООГИТЕ!!!

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Постоянные и непостоянные признаки прилагательного. 3 класс. Умоляю ПООМООГИТЕ!!!
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