Помогите умоляю срочно задание спасибо

Окружающий мир
Помогите умоляю срочно задание спасибо
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Автор: Гость
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Гость:
1. Просвещение 2. Преклонение 3. ?
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