В часах: двое суток, трое суток, семь суток в месяцах:4 года,6 лет, 9 лет,10 лет.В годах:4 века,5 веков, 8 веков, 10 веков плиз выразите!!!!

Гость: Гость:

Двое суток - 48 часов. Трое суток - 72 часа. Семь суток: 168 часов. 4 года - 48 месяцев. 6 лет - 72 месяца. 9 лет - 108 месяцев. 10 лет - 120 месяцев. 4 века - 400 лет. 5 веков - 500 лет. 8 веков - 800 лет. 10 веков - 1000 лет.