Откуда первое существо?
Русский язык
Откуда первое существо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ое существо появилось от обезьян
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