S - площадь боковой поверхности цилиндра, R - радиус его основания. Тогда объем цили??дра равен... 1) RS 2)RS 3) 2RS
Геометрия
S - площадь боковой поверхности цилиндра, R - радиус его основания. Тогда объем цили??дра равен... 1) RS 2)RS 3) 2RS
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=2πRH. H=S/(2πR) V=πR²H V=πR²(S/(2πR))=πR²S/(2πR)=RS/2 V=RS/2 ответ: 2
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