Ab и cd - диаметры одной окружности . Докажите , что AC||BD и найдите угол ABC , если угол BAD- 44 градуса
Геометрия
Ab и cd - диаметры одной окружности . Докажите , что AC||BD и найдите угол ABC , если угол BAD- 44 градуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как АВ и CD диаметры, они равныПересекаются в точке О, при этом АО=ВО=СО=DO т.к. это радиусы окружностиУгол АОС = углу BCD как вертикальныеОтсюда следует что треугольник АОС = треугольнику BCD по двум сторонам и углу между нимиОтсюда угол САВ = углу АВD => АС параллельна BDУглы BAD и АВС накрестлежащие, отсюда они равныУгол АВС = 44 градуса
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