Помогите пожалуйста написать эссе по обществознанию -«Наука – это истина, помнож??нная на сомнение» Валери. Заранее огромное спасибо)

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Мир находится на пороге нового тысячелетия. С надеждой и тревогой за судьбы цивилизаций мы смотрим в будущее. Современное общество состоит из 4 сфер общественной жизни, а научные знания являются одной из форм духовной культуры общества. Итак, наука – это творческая деятельность, направленная на достижение ее главной цели и результата: получение, обоснование и систематизация новых знаний о природе, обществе и человеке. Научное знание начинается тогда, когда за совокупностью факторов получается закономерность. Но не всегда стоит воспринимать данный научно доказанный факт, как неоспоримую правду. Он может оказаться лживым.Под истиной понимают правильное, то есть достоверное знание. Достоверность и правильность подтверждаются по-разному. Эмпирики критерием истины считают факты, основанные на чувственной восприятии мира, но они нередко ставят под сомнение многие факты. Например, ложка в прозрачном стакане воды изгибается, то же происходит и с деревянным стержнем. Это приводит к ложному выводу, что предметы в воде изгибаются, Рационалисты критерием истины считают разум, теоретически обоснованные знания по законам логики из общих неопроверженных утверждений. Например, геометрия Лобачевского и Евклида. И та, и другая основываются на логических доказательствах, описываются на определенных аксиомах, но это две совершенно разные геометрии. Наиболее универсальным критерием истины считают практику, но не каждое знание можно подтвердить практикой, в основном это зависит от уровня НТР. А так, как на развитие нужно время, то можно считать, что результат зависит от времени. Так, например, не возможно сейчас построить устройство, которое можно разогнать до скорости света, чтобы мы смогли увидеть действия закона о свойствах времени и пространства, выведенные Альбертом Эйнштейном. То есть мы не можем утверждать, что это знание абсолютная истина или заблуждение. Мы твердо знаем, что дальнейшее развитие науки не отменит установленных соотношений, а только выяснит область их применения. Именно стабильность достижений науки и позволяет разграничить область достоверного и область сомнений.Поэтому я и считаю, что зачастую истина может оказаться заблуждением, а ее результаты ставят под сомнение. В итоге, я согласен с высказыванием Валерии о том, что «Наука – это истина, помноженная на сомнение».