Рассказ Бунина, Сверчок заканчивается коротким диалогом кухарки и Сверчка: "-дивн??е дело...не пойму я того, как ты сам в такую страсть не замерз? -не до того было, матушка,-ответил Сверчок рассеяно, ища что то на верстаке , в ...
Литература
Рассказ Бунина, Сверчок заканчивается коротким диалогом кухарки и Сверчка: "-дивн??е дело...не пойму я того, как ты сам в такую страсть не замерз? -не до того было, матушка,-ответил Сверчок рассеяно, ища что то на верстаке , в обрезках кожи.-Не до того" что можно сказать о Сверчке на основание его ответа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первой части рассказа Сверчок предстаёт перед нами в сопоставлении с другим шорником, Василием. Рядом с сильным, уверенным в себе, ловко и талантливо работающим Василием показан маленький, лысый, разбитый, неказистый, шепелявящий Сверчок, с напряжением прокалывающий дырки в коже.
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