Рассказ Бунина, Сверчок заканчивается коротким диалогом кухарки и Сверчка: "-дивн??е дело...не пойму я того, как ты сам в такую страсть не замерз? -не до того было, матушка,-ответил Сверчок рассеяно, ища что то на верстаке , в ...

Литература

Рассказ Бунина, Сверчок заканчивается коротким диалогом кухарки и Сверчка: "-дивн??е дело...не пойму я того, как ты сам в такую страсть не замерз? -не до того было, матушка,-ответил Сверчок рассеяно, ища что то на верстаке , в обрезках кожи.-Не до того" что можно сказать о Сверчке на основание его ответа?

Автор: Гость