3 и 4 пжалст -----------------

Английский язык
3 и 4 пжалст -----------------
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) optimistic 4)sociable
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