3 і 6 задание, зделайте пожалуста

Гость: Гость:

№ 3 v₀ = 0 s₁ = 60 м t₁ = 15 с s₂ = 30 м v₂ = 0 v₁ - ? a₂ - ? s₁ = v₀*t₁ + a₁*t₁/2 => a₁ = 2*s₁ / t₁² v₁² - v₀² = 2*a₁*s₁ v₁² = 2*2*s₁*s₁ / t₁² = 4*s₁² / t₁² v₁ = корень(4*s₁² / t₁²) = 2*s₁ / t₁ = 2*60 м / 15 с = 8 м/с - скорость в конце спуска v₂² - v₁² = 2*a₂*s₂ - v₁² = 2*a₂*s₂ a₂ = - v₁² / (2*s₂) = - (8 м/с)² / (2*30 м) = - 64 м²/с² / 60 м ≈ - 1,07 м/с - ускорение на горизонтальном участке, движение равно замедленное, ускорение отрицательное. № 6 m₁ = 0,2 кг m₂ = 200 г t₁ = 20 °C t₂ = 100 °C t₃ = 80 °C L = 2,6*10⁶ Дж/кг c₁ = 380 Дж/(кг*°С) c₂ = 4200 Дж/(кг*°С) m₃ - ? Q₁ = c₁*m₁*(t₃ - t₁) - количество теплоты полученное калориметром Q₁ = 380 Дж/(кг*°С) * 0,2 кг * (80 °С - 20 °С) = 4560 Дж Q₂ = c₂*m₂*(t₃ - t₁) - количество теплоты полученное водой Q₂ = 4200 Дж/(кг*°С) * 0,200 кг * (80 °С - 20 °С) = 50400 Дж Q₃ = L*m₃ = 2,3*10⁶ Дж/кг * m₃ - количество теплоты выделившееся при конденсации пара Q₄ = c₂*m₃*(t₂ - t3) = 4200 Дж/(кг*°С) * m₃ * (100 °C - 80 °C) = 84000 * m₃ Дж/кг - количество теплоты выделившееся при остывании воды полученной из пара от 100 °С до 80 °С Составляем уравнение теплового баланса Q₁ + Q₂ = Q₃ + Q₄ 4560 Дж + 50400 Дж = 2,3*10⁶ Дж/кг * m₃ + 84000 * m₃ Дж/кг 54960 Дж = 2384000 * m₃ Дж/кг m₃ = 54960 Дж / 2384000 Дж/кг ≈ 0,023 кг = 23 г - масса пара