3 ящики яблук і 2 ящики бананів разом важить 144 кілограм скільки важить ящик яблук якщо ящик бананів важить 24 кілограм
Математика
3 ящики яблук і 2 ящики бананів разом важить 144 кілограм скільки важить ящик яблук якщо ящик бананів важить 24 кілограм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 умножить на 24 = 48 (всего кг бананов) 144-48=96( всего кг яблок) 96 разделить на 3 = 32 ( весит 1 ящик яблок)
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