3 ящики яблук і 2 ящики бананів разом важить 144 кілограм скільки важить ящик яблук якщо ящик бананів важить 24 кілограм

Математика

3 ящики яблук і 2 ящики бананів разом важить 144 кілограм скільки важить ящик яблук якщо ящик бананів важить 24 кілограм

Автор: Гость