Даны точки А(-3;1), В(1;-2), С(-1;0). Найти: а)Координаты вектора АВ и АС. б)модули векторов АВ и АС. в)Координаты вектора МК=2АВ-3АС.

Геометрия
Даны точки А(-3;1), В(1;-2), С(-1;0). Найти: а)Координаты вектора АВ и АС. б)модули векторов АВ и АС. в)Координаты вектора МК=2АВ-3АС.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB(1-(-3);-2-1)=(4;-3) AC(-4;-1) |AB|=5 |AC|= КОРЕНЬ ИЗ 17
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