Помогите с номером 493 и 495
Математика
Помогите с номером 493 и 495
Ответ(ы) на вопрос:
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493) -42+(+19)+(-18)=-42+19-18=-41 25+(-3)+(-47)=25-3-47=-25 -1,6+(-2,1)+(+3,6)=-1,6-2,1+3,6=-3,7+3,6=-0,1 6,4+(-10)+(+0,3)= 6,4-10+0,3=6,7-10=-3,3 495) 14+(-25)+(-4)+(+15)=14-25-4+15=29-29=0 -3,9+(+1,2)+(-6,1)+(+2,8)=-3,8+1,2-6,1+2,8=-9,9+4=-5,9 -7/12+(+1/8)+(-5/12)+(+3/4)=-7/12+1/8-5/12+3/4=-12/12+1/8+6/8=-1+7/8=-1/8
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