3) известно,что x+y=50 . Найдите сумму (-x)+(-y).
Математика
3) известно,что x+y=50 . Найдите сумму (-x)+(-y).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется что -50 т.к. х+у=50; тогда -х+(-у)=-ху т.к.два минуса( мороз + мороз= больше мороза) так что (-х)+(-у)=-50
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