По рассказу "Старый гений" Лескова, помогите пожалуйста, читаю рассказ, а смысла не понимаю, но на вопросы ответить надо.. 1. Почему добрая старушка доверилась старому гению? 2. Описание старого гения (найти в тексте). 3. Ка...

Гость: Гость:

1)Потому что ей ни кто не хотел помогать, кроме старого гения и ей всё равно не чего было терять 2)сам(а) найдешь 3)память плохая, не помню 4)бабушка возвращает свои деньги и выкупает свою квартиру из ломбарда