По рассказу "Старый гений" Лескова, помогите пожалуйста, читаю рассказ, а смысла не понимаю, но на вопросы ответить надо.. 1. Почему добрая старушка доверилась старому гению? 2. Описание старого гения (найти в тексте). 3. Ка...
Литература
По рассказу "Старый гений" Лескова, помогите пожалуйста, читаю рассказ, а смысла не понимаю, но на вопросы ответить надо.. 1. Почему добрая старушка доверилась старому гению? 2. Описание старого гения (найти в тексте). 3. Какие художественные средства использует лесков при описании эпизода выполнения столь трудного дела? 4. Как заканчивается рассказ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Потому что ей ни кто не хотел помогать, кроме старого гения и ей всё равно не чего было терять 2)сам(а) найдешь 3)память плохая, не помню 4)бабушка возвращает свои деньги и выкупает свою квартиру из ломбарда
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