Сообщения про какой нибудь растения

Гость: Гость:

Дельфиниум и аконит Немного похожи, но дельфиниум цветёт более пышно, и у его цветков есть длинные шпорцы. Оба растения высокие, ядовитые. Интересно, что название дельфиниум происходит от слова дельфин. Присмотрись к бутонам этого растения. Они напоминают переднюю часть тела дельфина- голову с вытянутой мордочкой.