Сообщения про какой нибудь растения
Биология
Сообщения про какой нибудь растения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дельфиниум и аконит Немного похожи, но дельфиниум цветёт более пышно, и у его цветков есть длинные шпорцы. Оба растения высокие, ядовитые. Интересно, что название дельфиниум происходит от слова дельфин. Присмотрись к бутонам этого растения. Они напоминают переднюю часть тела дельфина- голову с вытянутой мордочкой.
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