Подготовить и запиши текст описание на тему осень на пороге
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Подготовить и запиши текст описание на тему осень на пороге
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Наступила осень. Солнце греет ещё почти по-летнему, стремясь отдать последнее нерастраченное тепло. На голубом и чистом небе ещё почти нет туч. Только ветер стал более холодным и резким, напоминая о том, что на дворе уже сентябрь месяц. Среди яркой зелени уже заметны первые предвестники осени: жёлтые и красные листья. Скоро они опадут с деревьев и покроют собой все дороги и дорожки.Птицы уже начинают собираться в стаи, готовятся к длительному перелётув тёплые края. Ещё слышится отовсюду их весёлый гомон, щебетанье, которые вскоре утихнут до новой весны. Ещё не начался сезон затяжных и бурных ливней, однако небо уже изредка хмурится. Иногда на землю проливается дождь, но лужи высыхают тут же под последними ласковыми лучами солнца.По утрам становится холоднее. Небо в это время удивительно прозрачное, чистое и высокое. Кажется, будто усилившийся ветер разогнал все облака, разметал их по дальним уголкам, чтобы ничто не мешало солнцу дарить нам своё тепло. Наряду с красными листьями краснеют и ягоды. Все кустарники будто специально приукрасились к началу осени. Ягоды разных размеров тихонько покачиваются, привлекая внимания птиц и маленьких зверьков, которые делают запасы на зиму. В воздухе стоит особенный осенний аромат: запах свежескошенной травы, нагретой за лето земли и спелых яблок.Природа одевается в яркие осенние краски, стремясь покрасоваться перед приходом чёрно-белой зимы. Это похоже на прощальный карнавал, где золотая осень стремится показать всю свою красоту. Быстрота и резкость жаркого лета уходят, уступая место степенности и неторопливости, что больше соответствует нынешнему времени года. Даже надоедливые насекомые, ранее практически неуловимые, теперь начинают впадать в спячку. Их движения, медлительные и сонные, не дают забыть о том, что осень уже на пороге.Но, прежде чем окончательно похолодает и поблекнут яркие краски, предстоит ещё порадоваться последнему привету от тёплого времени года: бабьему лету. Эта граница между летом и осенью по-особенному яркая и заметная. Она будто впитала в себя наиболее яркие и тёплые краски, соединила тепло и яркость лета с медлительностью и уютом осени. В это время можно насладиться последним теплом и, под лучами уже похолодевшего, но всё ещё тёплого солнышка, помечтать о будущем жарком лете.
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